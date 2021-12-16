В Эрмитаже выставили работы величайшего гравёра эпохи Возрождения

Величайший гравёр и график. Мастерство Альбрехта Дюрера в области резцовых гравюр и ксилографии считают непревзойдённым. В..

[Светлана Мурашкина, куратор выставки]:

«Дюрер – первый, кто занимается и ксилографией, и резцовой гравюрой, и ксилографию вообще поднимает на уровень высокого искусства. И после него гравюра заговорила совершенно другим языком».

Величайший гравёр и график. Мастерство Альбрехта Дюрера в области резцовых гравюр и ксилографии считают непревзойдённым. В Эрмитаже проходит выставка в честь 550-летия немецкого художника.

Ксилографией называется древнейшая техника гравирования по дереву. Дюрер также делал гравюры на меди. При этом в ксилографии он использовал технические приёмы, традиционные для гравюр на металле. Тем самым достиг необычайной выразительности изображений. До Дюрера ксилография представляла собой контурный рисунок. Немецкий мастер с помощью разнообразных штрихов передавал форму, объём и светотень.

На выставке представлено более 400 работ. Это портреты, пейзажи и библейские сюжеты.

Эта гравюра называется «Триумфальная арка». Она самая большая в мире – на десять квадратных метров. Отпечатана со 192-х досок. Гравюру заказал Максимилиан I – император Священной Римской империи. Он одним из первых осознал силу печатного слова.

[Светлана Мурашкина, куратор выставки]:

«И он понял, что отпечатанное на хрупкой бумаге может быть прочнее, чем монументальная постройка из камня. И была создана эта идея сделать арку, которая бы прославляла самого императора, его деяния, его доблести, его заслуги».

Дюрер даже в библейских сюжетах изображал интерьеры и одежду в стиле XVI века. Искусствоведы считают, что из-за этого его гравюры ещё больше нравились современникам.

Дюрер родился в 1471 году в Нюрнберге. Умер там же в возрасте 56 лет. Он был одним из величайших мастеров западноевропейского Ренессанса.

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