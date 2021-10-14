Как болота помогут делать батареи

Какая связь между торфяными болотами северной Европы и электромобилями? Ученые в Эстонии говорят, что она есть...

Какая связь между торфяными болотами северной Европы и электромобилями?

Ученые в Эстонии говорят, что она есть. Здесь нашли способ использовать торф для дешевого производства натрий-ионных аккумуляторов.

Такие батареи – одна из альтернатив более распространённым литий-ионным вариантам.

Ученые из Тартуского университета Эстонии говорят, что использование торфа снижает общую стоимость батарей, поскольку для них не нужны относительно дорогие литий, кобальт или никель.

Сам торф очень дешевый, но из него можно получить качественный углеродный порошок для аккумуляторов.

[Энн Ласт, глава Института химии]:

«В Эстонии много торфа. И в принципе мы не используем этот торф в сельском хозяйстве или для отопления. Обычно мы никак его не используем. В ходе двух этапов синтеза мы готовим очень хороший углеродный порошок, который можно использовать в натрий-ионных батареях».

Процесс включает нагрев разложившегося торфа до высокой температуры в печи в течение 2-3 часов. В итоге получается сырьё для батарей.

И это очень важный ресурс, ведь в мире повсеместно переходят на возобновляемые источники энергии, и нужно найти альтернативу литий-ионным батареям.

Мировой спрос на литий в прошлом году составлял около 320 000 тонн. Как ожидается, к 25-му он достигнет миллиона тонн, а к концу десятилетия – трёх миллионов.

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