Уникальная обсерватория в Австралии поможет избегать столкновений на орбите

Без тарелки и без телескопа. Эта астрономическая обсерватория не похожа на остальные. Она использует FM-радиоволны для..

[Джеймс Палмер, исполнительный директор Silentium Defence]:

«Мы видим, что в космосе движение становится всё более оживлённым. Подобные инструменты помогают понять, что происходит там, и как мы можем этим управлять».

Без тарелки и без телескопа. Эта астрономическая обсерватория не похожа на остальные. Она использует FM-радиоволны для отслеживания тысяч спутников, проходящих над Австралией.

Это первая в мире пассивная радиолокационная космическая обсерватория. Она может уловить объекты на высоте до 10 тысяч километров. В будущем это поможет избегать столкновений. К примеру, в феврале 2009 года столкнулись два спутника: американский и российский. Последний был не рабочим, поэтому уклониться от аварии не мог.

[Мелисса де Зварт, эксперт по космическому праву]:

«Во-первых, при столкновении в космосе объекты сразу разрушаются. Но есть и долгосрочный эффект. Например, в космосе по-прежнему остались обломки от столкновения 2009 года. То есть вокруг Земли вращаются тысячи объектов».

Обсерватория называется «Окулус». Она находится в дикой местности примерно в 120 километрах от города Аделаида. Здесь небо обычно ясное и самое тёмное в Австралии.

[Джеймс Палмер, исполнительный директор Silentium Defence]:

«У нас есть все условия, необходимые для процветания: умные люди, хорошие правительственные программы. Всё в Австралии хорошо для этого подходит».

Обсерватория поможет и правительству, и частным компаниям. При этом она полностью автономна, поскольку её питают солнечные панели.

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