Как перекраска крыш поможет спастись от экстремальной жары

Барселона, расположенная на северо-западном побережье Средиземного моря, всегда наслаждалась тёплой зимой и прохладным летом. Но в..

Барселона, расположенная на северо-западном побережье Средиземного моря, всегда наслаждалась тёплой зимой и прохладным летом. Но в последние годы сюда всё чаще приходят волны экстремальной жары.

Рекорд был побит летом 2010 года, когда температура воздуха превысила 39 градусов. А 2020-й стал самым жарким для города за последние почти 250 лет.

Власти каталонской столицы уже несколько лет усиленно занимаются озеленением, чтобы облегчить волны жары. Но теперь нашли и другой способ. Группа учёных пришла к выводу, что, если покрасить крыши в белый, то в помещении может стать прохладнее на пять градусов по Цельсию.

Они также выяснили, что здания и дорожные покрытия днём накапливают солнечное тепло, а потом высвобождают его по ночам, что также усиливает тепловой стресс.

[Серхи Вентура, исследователь]:

«В нашей модели мы выбрали плоские кровли на жилых зданиях и фабриках, поскольку их легче покрасить. И мы не предлагаем красить все дома. Лишь те, которые будет покрасить легче. Мы выявили, что в таком случае температура в сильную жару понижается в среднем на 0,8 градуса. А в некоторых местах и в определённое время дня понижение составило более 4 градусов».

Учёные взяли за основу лето 2015 года. Тогда дневная температура колебалась в пределах 35-40 градусов по Цельсию, а по ночам столбик термометра не опускался ниже 25-ти.

Теперь учёные призывают власти начать масштабную перекраску крыш.

[Серхи Вентура, исследователь]:

«Мы предполагаем, что эффективнее снизить температуру поможет именно белый цвет, а не зелёные насаждения».

Впрочем, последнее слово будет за городской администрацией. Хотя проект перекраски не очень дорогостоящий, она никаких решений пока не принимала.

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