Норвежская полиция считает терактом массовое убийство с луком и стрелами

В Норвегии выяснили личность человека, который совершил массовую расправу с луком и стрелами. Он убил пятерых..

[Ханс Сверре Сьоевольд, глава Полицейской службы безопасности]:

«Без сомнения, это действие похоже на возможный акт терроризма. Но расследование должно продолжаться, чтобы понять мотивы подозреваемого».

В Норвегии выяснили личность человека, который совершил массовую расправу с луком и стрелами. Он убил пятерых человек в городе Конгсберг. Полиция говорит, что, учитывая взгляды нападавшего, можно сказать, что это был террористический акт.

Как выяснила полиция, нападение совершил гражданин Дании, обращённый в ислам. Это 37-летний Эспен Андерсен Бротен, который живёт в этом же городе.

Он шёл по улицам и стрелял по прохожим. Он также заходил в разные магазины, заведения и даже квартиры.

25-летний студент Мохаммад Шабан сам чуть не стал жертвой. В тот вечер они с друзьями сидели на кухне и занимались учёбой. Бротен залез к ним в квартиру через окно.

[Мохаммед Шабан, студент]:

«Мы побежали в спальню, чтобы спастись. Я держал ручку двери, потому что главная дверь не была заперта, и он мог войти. Из окна я видел мужчину в серых джинсах и белой майке. Я видел его со спины».

В целом от рук нападавшего погибло четыре женщины и мужчина. Всем было от 50 до 70 лет. Ещё трое, включая полицейского не при исполнении, были ранены.

[Арне Кристиан Хёугстоэль, глава полицейского департамента]:

«Нападения на случайных людей в общественных местах – это повторяющийся образ действий крайних исламистов, которые проводят теракты на Западе».

Бротен находится в заключении. Подозреваемый уже взял на себя ответственность за убийства. Его адвокат подтвердил, что он сотрудничает с полицией и даёт детальные показания.

Следствие считает, что он действовал один.

Короткая ссылка на эту страницу: