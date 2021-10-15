На севере Канады водопроводная вода пахнет нефтью

Самолётом пришлось доставлять воду в северо-канадский город Икалуит. Здесь со вторника действует чрезвычайное положение. Более 7000..

Самолётом пришлось доставлять воду в северо-канадский город Икалуит. Здесь со вторника действует чрезвычайное положение. Более 7000 жителей остались без чистой питьевой воды.

Власти полагают, что водопроводная вода загрязнена нефтепродуктами. Её запретили использовать для питья и приготовления еды, поскольку нефтепродукты останутся и после кипячения, и после обычной фильтрации.

До введения режима ЧП местные жители неделю жаловались в социальных сетях на то, что вода пахнет топливом. Специалисты взяли пробы и отправили их на анализ. Результатов ждут через пять дней.

В городе регулярно проверяют воду, но обычно ищут бактерии, а не углеводород. Как нефтепродукты могли попасть в водопровод, пока не ясно. Некоторые местные жители считают, что причина в старой разрушающейся инфраструктуре.

Икалуит расположен на острове Баффинова Земля на побережье Северного Ледовитого океана. И вода, и продукты здесь дорогие, поскольку всё доставляют издалека. Во время кризиса воду в магазинах начали раскупать. А кто-то пополняет запасы из реки, но такую воду надо обязательно кипятить.

Сейчас в Икалуит доставили 80 тысяч литров питьевой воды. Выдавать будут по 16 литров на семью. При этом власти просят воду экономить, поскольку неизвестно, как будет складываться ситуация.

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