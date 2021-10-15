В Индонезии сохраняют гиббонов
Эта забавная обезьянка – яванский гиббон. Её можно встретить только на острове Ява – самом густонаселенном..
Дата загрузки: 2021-10-16
Но вскоре эти существа могут остаться только в зоопарках или на картинках. Из-за охоты, браконьерства и вырубки лесов под посевы их численность стремительно сокращается. Зоозащитники говорят, что в дикой природе яванских гиббонов осталось всего около 400.
[Ариф Сетиаван, эколог]:
«Многие люди вторгаются в лес, вырубая его. А это – среда обитания гиббонов».
Эти приматы играют жизненно важную роль в распространении семян и сохранении растительности. С их исчезновением нарушится природный баланс.
Теперь экологи проводят беседы с местным населением. Они также устанавливают специальные знаки, запрещающие незаконную охоту и вырубку леса.
Кроме того, как считают зоозащитники, угрозой для гиббонов стало изменение климата.
[Унторо Три Курниаван, эколог]:
«В засушливый сезон сейчас всё ещё идут дожди. А это влияет на растения. Плоды не созревают, а вместо этого растут листья. Из цветков не появляются плоды, поэтому у животных будет меньше пищи».
Ещё одна задача программы – научить людей зарабатывать не только возделыванием полей. Им показывают, как проводить эко-туры для путешественников. Также обучают тому, как создавать кофейные плантации.
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