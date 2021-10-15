В Индонезии сохраняют гиббонов

Эта забавная обезьянка – яванский гиббон. Её можно встретить только на острове Ява – самом густонаселенном..

Эта забавная обезьянка – яванский гиббон. Её можно встретить только на острове Ява – самом густонаселенном в Индонезии.

Но вскоре эти существа могут остаться только в зоопарках или на картинках. Из-за охоты, браконьерства и вырубки лесов под посевы их численность стремительно сокращается. Зоозащитники говорят, что в дикой природе яванских гиббонов осталось всего около 400.

[Ариф Сетиаван, эколог]:

«Многие люди вторгаются в лес, вырубая его. А это – среда обитания гиббонов».

Эти приматы играют жизненно важную роль в распространении семян и сохранении растительности. С их исчезновением нарушится природный баланс.

Теперь экологи проводят беседы с местным населением. Они также устанавливают специальные знаки, запрещающие незаконную охоту и вырубку леса.

Кроме того, как считают зоозащитники, угрозой для гиббонов стало изменение климата.

[Унторо Три Курниаван, эколог]:

«В засушливый сезон сейчас всё ещё идут дожди. А это влияет на растения. Плоды не созревают, а вместо этого растут листья. Из цветков не появляются плоды, поэтому у животных будет меньше пищи».

Ещё одна задача программы – научить людей зарабатывать не только возделыванием полей. Им показывают, как проводить эко-туры для путешественников. Также обучают тому, как создавать кофейные плантации.

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