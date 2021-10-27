Впервые с 2017 года: в Египте отменили режим ЧП

Впервые с 2017 года в Египте перестал действовать режим чрезвычайного положения. Президент Абдель Фаттах ас-Сиси написал..

Впервые с 2017 года в Египте перестал действовать режим чрезвычайного положения. Президент Абдель Фаттах ас-Сиси написал в Facebook, что теперь страна – оазис безопасности и стабильности в регионе.

Многие египтяне с этим согласны.

[Маджид Юнис, житель Египта]:

«Режим ЧП накладывал обязательства на людей, но была безопасность. То, что его сняли, означает, что в стране стабильность и безопасность. Когда есть безопасность, то режим ЧП нужно снимать». [Мохамед Хуссейн, житель Египта]:

«В стране, слава Богу, стало лучше. Есть безопасность, есть стабильность. Хорошо, что этот закон отменили».

Режим ЧП ввели в апреле 2017 года после терактов в церквях Танты и Александрии. Тогда в результате взрывов в Вербное воскресенье погибло 45 человек, 120 пострадали. Ответственность взяла террористическая организация «Исламское государство», запрещённая в России и других странах.

Тогда власти ввели режим ЧП на три месяца. С тех пор его продлевали 18 раз.

Режим ЧП давал силовым структурам неограниченные полномочия. Он действовал в Египте на постоянной основе с 1981 года. В результате революции 2011 года его отменили.

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