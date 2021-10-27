Впервые с 2017 года: в Египте отменили режим ЧП
Впервые с 2017 года в Египте перестал действовать режим чрезвычайного положения. Президент Абдель Фаттах ас-Сиси написал..
Дата загрузки: 2021-10-27
Многие египтяне с этим согласны.
[Маджид Юнис, житель Египта]:
«Режим ЧП накладывал обязательства на людей, но была безопасность. То, что его сняли, означает, что в стране стабильность и безопасность. Когда есть безопасность, то режим ЧП нужно снимать».
[Мохамед Хуссейн, житель Египта]:
«В стране, слава Богу, стало лучше. Есть безопасность, есть стабильность. Хорошо, что этот закон отменили».
Режим ЧП ввели в апреле 2017 года после терактов в церквях Танты и Александрии. Тогда в результате взрывов в Вербное воскресенье погибло 45 человек, 120 пострадали. Ответственность взяла террористическая организация «Исламское государство», запрещённая в России и других странах.
Тогда власти ввели режим ЧП на три месяца. С тех пор его продлевали 18 раз.
Режим ЧП давал силовым структурам неограниченные полномочия. Он действовал в Египте на постоянной основе с 1981 года. В результате революции 2011 года его отменили.
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