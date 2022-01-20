Этому автомобилю водитель не нужен. Он может приехать в любой пункт назначения самостоятельно. Прототип такси разработали..

Такси, которое приезжает куда угодно и по первому зову

Этому автомобилю водитель не нужен. Он может приехать в любой пункт назначения самостоятельно. Прототип такси разработали в Англии.

[Куша Кейв, сооснователь Imperium Drive]:

«Поездка будет такой же удобной, как с Uber. Только вести машину будете вы».

С помощью приложения любой человек с водительскими правами сможет вызвать машину в любое место в пределах города.

[Куша Кейв, сооснователь Imperium Drive]:

«Время ожидания и наличие авто порадуют всех. Вы сами станете себе водителем такси и сэкономите на поездках. Когда прибываете на место, просто останавливаетесь, а потом через приложение отмечаете, что машину можно отправлять в новый пункт назначения. О парковке тоже можно не беспокоиться».

Сейчас технологию тестируют в английском городе Милтон-Кинс. Её разработчики надеются вывести услугу на национальный уровень. Для этого планируют задействовать сети 5G.

[Брайан Мэттьюз, глава Транспортного управления города]:

«Этот проект призван найти новые решения для мобильности. Особенно мы заинтересованы в подключённых к сети и автономных транспортных средствах. И, по сути, проект касается тестирования возможностей 5G для улучшения и развития этих коммуникаций».

Пока внутри нет водителя, машиной управляют удалённо. Для этого используют камеры и датчики. Разработчики уверяют, что удалённые операторы смогут научиться такому вождению буквально за день. Всё будет немного напоминать компьютерную игру.

С марта машины начнут ездить по определённым маршрутам в центре города. На место будут прибывать пятиместные седаны.

При этом уже возникают некоторые опасения по поводу безопасности. Например, что делать, если машина попала в зону, где сеть 4G или 5G работает с перебоями или вообще отключилась.

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