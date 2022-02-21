Неделя моды в Лондоне: коллекция турка Боры Аксу

Турецкий дизайнер Бора Аксу смешал Ренессанс и гранж в последней коллекции осень/зима-2022. Свои творения он показал..

Турецкий дизайнер Бора Аксу смешал Ренессанс и гранж в последней коллекции осень/зима-2022. Свои творения он показал на Неделе моды в Лондоне, которая началась с того, что на Англию обрушился Атлантический шторм.

Суматоха перед шоу… Парикмахер Нил Муди говорит, что старается передать настроение нарядов через причёски.

[Нил Муди, парикмахер]:

«Коллекция похожа на смесь Ренессанса с гранжем 90-х. Причёски чуть больше в стиле гранж… Но волосы не такие жирные. Это больше модернизация».

Многие наряды объёмные, в пыльно-розовых и кремовых цветах, а также разных оттенках синего. Многослойные платья из тафты и тюля – с оборками, рюшами, контрастными чёрными лентами и пышными рукавами. Их сочетают с розовыми сапогами и иногда с беретами.

[Бора Аксу, дизайнер]:

«Я чувствую, что вписываюсь в это место. Я не дизайнер, следящий за трендами, я больше склоняюсь к тому, чтобы подчёркивать индивидуальность».

Как и на Неделе моды в Нью-Йорке, здесь свои работы показывают многие начинающие дизайнеры. В этом году мероприятия включают физические шоу, презентации, встречи, а также цифровые релизы.

[Кэролайн Раш, исполнительный директор Британского совета моды]:

«У нас есть 61 цифровая презентация, так что это гибридное мероприятие с использованием цифровых технологий. Думаю, в будущем формат недель моды изменится».

В Великобритании спрос на предметы роскоши резко вырос после карантина.

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