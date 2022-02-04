На Бали прибыл первый за два года прямой авиарейс с иностранными туристами. Самолёт индонезийской авиакомпании Garuda..

На Бали прибыл первый за два года международный рейс

[Тауфан Юдхистрира, представитель аэропорта]:

«Мы заранее всё хорошо подготовили для этого рейса. Подготовили маршруты для посадки пассажиров и прочее, в том числе сканеры температуры, компьютеры для регистрации, пункты сдачи ПЦР-тестов и места ожидания результатов».

На Бали прибыл первый за два года прямой авиарейс с иностранными туристами. Самолёт индонезийской авиакомпании Garuda прилетел из Токио. На борту – шестеро японцев и столько же индонезийцев. По прибытии их ждёт строгий карантин.

Формально Бали открылся для иностранных посетителей из Китая, Новой Зеландии, Японии и нескольких других стран ещё в середине октября. Но прямых негрузовых рейсов не было.

Шестеро иностранных туристов прилетели по бизнес-визам, поскольку ещё не разработаны новые правила для туристических.

Бали медленно открывается на фоне стабильного роста числа новых случаев заражения ковидом. В среду сообщалось примерно о 18 тысячах случаев инфицирования – самое большое число с августа.

Вакцинированных туристов на острове ждут 5-7 дней карантина в отеле или на судне.

Вакцинированные россияне с 1 февраля также могут посещать остров с целью туризма. Но нужна бизнес-виза, для получения которой требуется спонсорское письмо. ПЦР-тест и карантин тоже обязательны.

До пандемии на туризм приходилось 54% экономики Индонезии. Иностранцев влекут сюда храмы, водопады, сёрфинг и ночная жизнь. В 2019 году страну посетило более 6 миллионов туристов. В прошлом же году их было всего чуть более полутора миллионов.

При этом Индонезия сохраняет намного более строгие карантинные требования, чем в соседних Таиланде и на Филиппинах. Таиланд с 1 февраля возобновил бескарантинный въезд для вакцинированных. Филиппины сделают то же самое 10 февраля.

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