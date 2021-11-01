Столкновение пассажирских поездов в Англии: задний вагон сошёл с рельсов
Два пассажирских поезда столкнулись на юго-западе Англии в воскресенье. Пострадало несколько человек. Авария произошла возле тоннеля..
Дата загрузки: 2021-11-02
Авария произошла возле тоннеля в городе Солсбери. Полиция подтвердила, что погибших нет.
Впрочем, власти назвали столкновение серьёзным инцидентом. 17 человек, включая машиниста, отправили в больницы.
По данным местных СМИ, сначала задний вагон одного из поездов сошёл с рельсов после того, как столкнулся с каким-то объектом у станции Солсбери. Затем другой поезд врезался в первый.
Пассажиры говорят, что были шокированы и не знали, что делать.
[пассажирка]:
[пассажирка]:
«Было много толчков, вещи падали. Некоторые люди упали и ударились головой. Несколько секунд никто не понимал, что происходит».
«Меня перекинуло через стол, он оторвался от стены и оказался под другим столом. Потом люди разбили окна, и мы через них выбрались. Сейчас мы в безопасности, но тогда было действительно страшно».
Пожарно-спасательная служба помогла эвакуировать около 100 человек.
В соседней церкви открыли травмпункт для оказания помощи пострадавшим.
Движение поездов на участке, где произошло столкновение, приостановлено. Ожидается, что его не восстановят до вторника.
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