Столкновение пассажирских поездов в Англии: задний вагон сошёл с рельсов

Два пассажирских поезда столкнулись на юго-западе Англии в воскресенье. Пострадало несколько человек. Авария произошла возле тоннеля..

Два пассажирских поезда столкнулись на юго-западе Англии в воскресенье. Пострадало несколько человек.

Авария произошла возле тоннеля в городе Солсбери. Полиция подтвердила, что погибших нет.

Впрочем, власти назвали столкновение серьёзным инцидентом. 17 человек, включая машиниста, отправили в больницы.

По данным местных СМИ, сначала задний вагон одного из поездов сошёл с рельсов после того, как столкнулся с каким-то объектом у станции Солсбери. Затем другой поезд врезался в первый.

Пассажиры говорят, что были шокированы и не знали, что делать.

[пассажирка]:

«Было много толчков, вещи падали. Некоторые люди упали и ударились головой. Несколько секунд никто не понимал, что происходит».

[пассажирка]:«Меня перекинуло через стол, он оторвался от стены и оказался под другим столом. Потом люди разбили окна, и мы через них выбрались. Сейчас мы в безопасности, но тогда было действительно страшно».

Пожарно-спасательная служба помогла эвакуировать около 100 человек.

В соседней церкви открыли травмпункт для оказания помощи пострадавшим.

Движение поездов на участке, где произошло столкновение, приостановлено. Ожидается, что его не восстановят до вторника.

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