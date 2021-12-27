Это первый в мире автобус-поезд. Его пустили по дорогам японского острова Сикоку. Двухрежимный транспорт начинает путь..

Первый в мире автобус-поезд пустили в Японии

Это первый в мире автобус-поезд. Его пустили по дорогам японского острова Сикоку. Двухрежимный транспорт начинает путь на колёсах с покрышками, а на железнодорожной станции происходит метаморфоза.

На рельсы опускаются металлические колёса, а резиновые поднимаются. Но это только спереди. Сзади всё без изменений. Потом автобус-поезд едет дальше.

[Сигэку Миура, директор компании Asa Coast Railway]:

«Обычный транспорт едет или по автодороге, или по рельсам. Но этот автобус может возить пассажиров и по железной дороге. Думаем, он будет особенно удобным для стареющего населения сельских районов».

Разработка двухрежимного транспорта шла с 2002 года. Автобус-поезд вмещает 21 пассажира. По асфальту развивает скорость до 100 километров в час. По железнодорожным путям движется со скоростью 60.

Автобусы-поезда пока будут курсировать вдоль побережья Сикоку, соединяя небольшие города и посёлки. В случае успеха такой транспорт появится и в других регионах Японии.

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