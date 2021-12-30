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Телеканал NTD

ДТП с автобусом в Чили: девять погибших

ДТП с автобусом в Чили: девять погибших

[Риккардо Гусман, представитель президента

Дата загрузки: 2021-12-30

ДТП с автобусом в Чили: девять погибших

[Риккардо Гусман, представитель президента]:
«Это одно из крупнейших ДТП в этом году. Полиция уже расследует это дело».

Пассажирский автобус столкнулся с грузовиком на трассе в Чили. Инцидент произошёл в центральном регионе О’Хиггинс.

[Манзур Абутом, глава полиции Ранкагуа]:
«Микроавтобус, который следовал по трассе H-66-G на запад, на 25-м километре столкнулся с грузовиком, который двигался навстречу».

По предварительной информации, автобус вылетел на встречную полосу.

Как сообщают местные СМИ, восемь человек скончались на месте, ещё один – через несколько часов в больнице. Все они ехали в микроавтобусе. Его водитель тоже среди погибших.

Остальные участники ДТП также доставлены в больницу. Их состояние оценивают как тяжёлое.

Микроавтобус вёз сельскохозяйственных рабочих. По данным СМИ, это были мигранты, приехавшие на заработки.
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