Осиротевшему выдрёнку нашли пару

Дети играли на берегу реки в Южной Африке и увидели крошечного детёныша бескоготной выдры. Они попытались выяснить, откуда он взялся, но так и не поняли. Когда детёныш последовал за детьми и дошёл до дома, они решили ему помочь.
Дети отнесли малыша в ветеринарную клинику. Ветеринар назвала его Оскаром и стала выкармливать из бутылочки. «Он был очень мягким и пушистым, я не смогла удержаться и стала кормить его прямо в постели и укладывать спать рядом», – рассказала ветеринар.
Вскоре женщина узнала, что в другой клинике Йоханнесбурга тоже есть маленькая осиротевшая выдра Тото. Оскара перевезли к Тото.
Тото была крупнее Оскара, но скоро он догнал её в весе. Теперь они вместе проходят процесс реабилитации, чтобы жить в дикой природе. Подготовка может занять около трёх лет.
Длина тела взрослых бескоготных выдр достигает 60-100 см, хвоста – до 70 см. Вес – от 10 до 15 кг. Живут около 16 лет. Питаются рыбой, крабами, лягушками. Очень игривы, активны ночью, но иногда их можно увидеть и днём.