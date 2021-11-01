Осиротевшему выдрёнку нашли пару

Дети играли на берегу реки в Южной Африке и увидели крошечного детёныша бескоготной выдры. Они попытались выяснить, откуда он взялся, но так и не поняли. Когда детёныш последовал за детьми и дошёл до дома, они решили ему помочь.



Дети отнесли малыша в ветеринарную клинику. Ветеринар назвала его Оскаром и стала выкармливать из бутылочки. «Он был очень мягким и пушистым, я не смогла удержаться и стала кормить его прямо в постели и укладывать спать рядом», – рассказала ветеринар.

Вскоре женщина узнала, что в другой клинике Йоханнесбурга тоже есть маленькая осиротевшая выдра Тото. Оскара перевезли к Тото.