Поезд сошёл с рельсов в Индии, есть жертвы

Смертоносная авария на железной дороге в восточной Индии. [пассажир
Дата загрузки: 2022-01-14
[пассажир]:
«Внезапно произошёл сильный рывок, и вагон перевернулся».
Двенадцать вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов, три из них перевернулись.
[Ашул Гупта, директор железной дороги]:
«Девять человек погибли, 36 пострадали. Согласно данным из больниц, десять человек пострадали серьёзно и 26 получили лёгкие травмы».
[пассажир]:
«Я был в поезде. Я спал. Рука сломана. Сейчас уже болит не так сильно».
Поезд ехал из Раджастхана в Ассам. Авария произошла на территории Западной Бенгалии. Что именно её вызвало, ещё предстоит выяснить.
На месте продолжают работать спасатели.
[Д. П. Сингх, глава полиции]:
«Спасательная операция почти завершена. Мы видели зажатых пассажиров в двух вагонах. Мы не сможем вытащить их без помощи кранов. Национальные силы реагирования на стихийные бедствия работают над этим. Это займёт какое-то время».
Железнодорожные аварии в Индии происходят часто. Сеть железных дорог в стране очень развитая, но старая. В день обслуживает около 23 миллионов пассажиров.
Одна из худших аварий была шесть лет назад в штате Уттар-Прадеш. Тогда сошло с рельсов 14 вагонов и погибло 127 человек.
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