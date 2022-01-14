Поезд сошёл с рельсов в Индии, есть жертвы

[пассажир]:

«Внезапно произошёл сильный рывок, и вагон перевернулся».

Смертоносная авария на железной дороге в восточной Индии.

Двенадцать вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов, три из них перевернулись.

[Ашул Гупта, директор железной дороги]:

«Девять человек погибли, 36 пострадали. Согласно данным из больниц, десять человек пострадали серьёзно и 26 получили лёгкие травмы». [пассажир]:

«Я был в поезде. Я спал. Рука сломана. Сейчас уже болит не так сильно».

Поезд ехал из Раджастхана в Ассам. Авария произошла на территории Западной Бенгалии. Что именно её вызвало, ещё предстоит выяснить.

На месте продолжают работать спасатели.

[Д. П. Сингх, глава полиции]:

«Спасательная операция почти завершена. Мы видели зажатых пассажиров в двух вагонах. Мы не сможем вытащить их без помощи кранов. Национальные силы реагирования на стихийные бедствия работают над этим. Это займёт какое-то время».

Железнодорожные аварии в Индии происходят часто. Сеть железных дорог в стране очень развитая, но старая. В день обслуживает около 23 миллионов пассажиров.

Одна из худших аварий была шесть лет назад в штате Уттар-Прадеш. Тогда сошло с рельсов 14 вагонов и погибло 127 человек.

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