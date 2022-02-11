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Автобус с пассажирами сорвался в пропасть в Перу

Автобус с пассажирами сорвался в пропасть в Перу

Страшная авария в Андах на северо-западе Перу. Автобус дальнего следования сорвался в пропасть с высоты около..

Дата загрузки: 2022-02-11

Автобус с пассажирами сорвался в пропасть в Перу

Страшная авария в Андах на северо-западе Перу. Автобус дальнего следования сорвался в пропасть с высоты около 100 метров и несколько раз перевернулся.

Погибло не менее 20 человек. Ещё 33 получили телесные повреждения.
Инцидент произошёл в провинции Патас.

[Омар Ипаррагирре, глава провинции Патас]:
«Мы оказываем поддержку муниципалитету Патаса с помощью медицинских ресурсов и усилий местной полиции, а пострадавших везут в больницу в Тайабамбе».

Автоубус следовал из Тайабамбы в Трухильо.

Почему водитель потерял управление, пока неизвестно. Автобус принадлежал компании Picaflor Tours. Там уверены, что всему виной – состояние местных дорог.

[сотрудница транспортной компании]:
«Уже давно дороги в горах в очень плохом состоянии. Это была не механическая проблема и не проблема с водителем».

Напомним, в августе прошлого года в Перу произошло два похожих ДТП
с разницей в несколько дней. В одном погибло 16 человек, в другом – 29.
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