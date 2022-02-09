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Кадры с дрона: оползень сошёл на жилые дома в Колумбии

Кадры с дрона: оползень сошёл на жилые дома в Колумбии

Это кадры из центральной Колумбии. Здесь на жилые дома сошёл оползень. [Эдуардо Гонсалес, представитель службы спасения

Дата загрузки: 2022-02-09

Кадры с дрона: оползень сошёл на жилые дома в Колумбии

Это кадры из центральной Колумбии. Здесь на жилые дома сошёл оползень.

[Эдуардо Гонсалес, представитель службы спасения]:
«Он сошёл в реку, и эффект волны смыл дома на другом берегу».

Погибших не менее 14. Ещё 35 человек пострадали. Жителей десятков близлежащих домов пока эвакуировали. На месте работают спасатели.

[выжившая]:
«Казалось, будто рухнул весь мир. Мой брат кричал: уходим, уходим, река вышла из берегов, и когда мы выбрались, уже произошла трагедия. Люди кричали. Брат вытащил из-под завалов женщину, но она была уже мертва. Отец вытащил нашу пожилую соседку».

Город, где произошла трагедия, называется Доскебрадас. В этой местности много кофейных плантаций. Оползень спровоцировали сильные дожди.

Такие бедствия в Колумбии не редкость. Страна гористая, ливни идут часто, а дома строят некачественно и в несогласованных местах.

Самый крупный из последних оползней был 5 лет назад в Мокоа. Тогда погибло более 320 человек.
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