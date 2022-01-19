Погибшую под поездом метро женщину поминают в Нью-Йорке

Десятки людей собрались на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке, чтобы помянуть 40-летнюю жительницу города азиатского происхождения Мишель Гоу. 15 января она погибла после того, как бездомный столкнул её на рельсы перед прибывающим поездом метро.

Хотя полиция не подтвердила, что это было преступление на почве ненависти, собравшиеся отмечают, что с началом пандемии в городе участились и случаи нападения на азиатов.

[Эрик Адамс, мэр Нью-Йорка]:

«Мы должны бороться с преступностью в режиме реального времени. И есть некоторые вещи, которые мы можем делать каждый день, говоря «здравствуйте», «доброе утро», взаимодействуя друг с другом, и не усиливая изоляцию, делая упор на те вопросы, в которых мы согласны, а не на те, где наши мнения расходятся».

Мишель Гоу работала в компании, предоставляющей услуги консалтинга и аудита. Её столкнул на рельсы на центральной станции нью-йоркского метро 61-летний бездомный Саймон Мартиал. Как сообщили его родственники, у него шизофрения. Мужчину уже арестовали и выдвинули ему обвинения в убийстве.

[жительница Нью-Йорка]:

«Мне кажется, что я всегда себя вела здесь осторожно. Особенно если рядом есть люди, неважно, близко они или далеко». [житель Нью-Йорка]:

«Я живу в городе всю жизнь и слышал подобные истории. Они всегда страшные. Думаю, в метро нужно проявлять осторожность».

С началом пандемии город переселил около 10 тысяч бездомных из приютов в пустующие отели. Многие находятся на Таймс-сквер и недалеко от площади.

Вместе с этим в центре Манхэттена также стало больше агрессивно настроенных попрошаек и людей в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, участились случаи словесных угроз и насилия.

В связи с этим в метро дополнительно направили около 1100 полицейских.

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