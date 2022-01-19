Погибшую под поездом метро женщину поминают в Нью-Йорке

Десятки людей собрались на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке, чтобы помянуть 40-летнюю жительницу города азиатского происхождения Мишель..
Дата загрузки: 2022-01-19
Хотя полиция не подтвердила, что это было преступление на почве ненависти, собравшиеся отмечают, что с началом пандемии в городе участились и случаи нападения на азиатов.
[Эрик Адамс, мэр Нью-Йорка]:
«Мы должны бороться с преступностью в режиме реального времени. И есть некоторые вещи, которые мы можем делать каждый день, говоря «здравствуйте», «доброе утро», взаимодействуя друг с другом, и не усиливая изоляцию, делая упор на те вопросы, в которых мы согласны, а не на те, где наши мнения расходятся».
Мишель Гоу работала в компании, предоставляющей услуги консалтинга и аудита. Её столкнул на рельсы на центральной станции нью-йоркского метро 61-летний бездомный Саймон Мартиал. Как сообщили его родственники, у него шизофрения. Мужчину уже арестовали и выдвинули ему обвинения в убийстве.
[жительница Нью-Йорка]:
«Мне кажется, что я всегда себя вела здесь осторожно. Особенно если рядом есть люди, неважно, близко они или далеко».
[житель Нью-Йорка]:
«Я живу в городе всю жизнь и слышал подобные истории. Они всегда страшные. Думаю, в метро нужно проявлять осторожность».
С началом пандемии город переселил около 10 тысяч бездомных из приютов в пустующие отели. Многие находятся на Таймс-сквер и недалеко от площади.
Вместе с этим в центре Манхэттена также стало больше агрессивно настроенных попрошаек и людей в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, участились случаи словесных угроз и насилия.
В связи с этим в метро дополнительно направили около 1100 полицейских.
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