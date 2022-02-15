В Германии лоб в лоб столкнулись электрички

В пригороде Мюнхена в Германии столкнулись два пассажирских поезда. Есть пострадавшие и погибшие. [Андреас Франкен, представитель..

В пригороде Мюнхена в Германии столкнулись два пассажирских поезда. Есть пострадавшие и погибшие.

[Андреас Франкен, представитель полиции Мюнхена]:

«Поезда ехали по одной линии и столкнулись лоб в лоб. На месте работают пожарные, они спасают людей».

Авария произошла ранним вечером в десяти километрах от баварской столицы, близ станции Эбенхаузен-Шефтларн.

Как сообщают местные СМИ, в двух поездах в общей сложности ехало 95 человек. 18 пострадали, некоторые – серьёзно. Машиниста зажало обломками. Один пассажр погиб. Подробностей о погибшем пока нет.

[Андреас Франкен, представитель полиции Мюнхена]:

«Мы пока не можем сказать, как именно погиб человек».

На место прибыло около 200 сотрудников спасательных служб. Движение на этом участке железной дороги пока остановлено. Пассажиров перевозят автобусами.

Причину столкновения поездов не называют. Ведётся следствие.

Напомним, семь лет назад в Баварии также столкнулись два поезда. Тогда жертв было 12, а пострадавших – 90.

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