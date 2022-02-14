История мальчика, который чуть не погиб от рук отца

Женщина позвонила в службу 911 и умоляла спасти её и детей. К приезду полиции мужчина убил из дробовика жену, дочь и нанёс удары топором восьмилетнему сыну. Он также поджог дом.

Полицейский Майк Блэр из Флориды принял вызов и выехал на место происшествия. Там он обнаружил маленького Ронни с ранами от топора и ожогами. Ребёнка доставили в больницу. Врачи сказали, что шансов выжить у ребёнка крайне мало.

Майк часто навещал Ронни в больнице. Через несколько недель мальчик пошёл на поправку. Оказалось, что оба любят футбол, и это их сблизило. Однажды мальчик попросил Майкла посмотреть с ним фильм. Майкл сказал, что сможет, но только вечером.

Майкл позвонил жене и предложил вечером вместе с ним пойти к Ронни в больницу. «После посещения Ронни я поняла, что хочу забрать его в нашу семью», – вспоминает женщина.

У Майкла и Дэниелы Блэр пятеро детей. Когда Дэниела рассказала детям, что хочет взять Ронни в семью, они обрадовались. Майкл рассказал, что дети сами пришли к нему и стали просить: «Папа, ты должен согласиться с мамой и усыновить ребёнка».

Теперь Ронни живёт с любящей семьей. «Они очень хорошие люди. Они самые лучшие мама и папа, и заботятся обо мне. Лучше них никого нет», – сказал маленький Ронни.