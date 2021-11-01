Как дайверы вырезали тыквы на Хэллоуин под водой

С пустой тыквой в руках погружаются дайверы в море у берегов Флориды. Их задача – под..

С пустой тыквой в руках погружаются дайверы в море у берегов Флориды. Их задача – под десятиметровой толщей воды вырезать светильник Джека. Это знаменитый атрибут Хэллоуина.

Дайверы орудуют ножами и одновременно стараются удержать тыкву на дне. Вокруг снуют рыбы в поисках угощения. Помимо сноровки, тут нужна и фантазия.

В соревновании участвуют более десятка ныряльщиков. Победил Дэн Эйдсмоу из Чикаго. Он оснастил тыкву мерцающим стробоскопом. Сверху надел белую шляпу, а сбоку приладил игрушечную акулу. Получилось и забавно, и устрашающе.

Светильник Джека обычно ставят у дома. Он призван отпугивать злых духов. Обычай делать фонарь из тыквы берёт истоки в ирландской легенде.

Она рассказывает о скупом кузнеце Джеке, который любил выпить. Побуждаемый жадностью, он дважды одурачил дьявола. Но в итоге его не приняли ни в рай, ни в ад. С тех пор Джек бродит по земле, освещая себе путь куском угля, положенным в репу.

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