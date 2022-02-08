Вот так медленно и осторожно британские палеонтологи достают бивень мамонта. Им довелось сделать редкую находку в..

В Англии нашли останки мамонта, носорога и гиены в одной пещере

Вот так медленно и осторожно британские палеонтологи достают бивень мамонта. Им довелось сделать редкую находку в пещере, которая открылась во время строительства недалеко от Плимута в графстве Девон.

В яме также обнаружили часть черепа и челюсть с зубами шерстистого носорога. Эти доисторические животные жили в ледниковый период от 30 до 60 тысяч лет назад.

[Роб Борн, археолог]:

«Это прекрасный, великолепный образец. У нас есть хороший экземпляр, найденный совсем рядом. Подобное открытие удаётся сделать раз в жизни. Такие находки бывают нечасто».

Кроме того, в пещере нашли кости бизона, гиены, лошади и оленя, а также – почти полный скелет волка. Учёные говорят, что все эти животные могли жить в разное время. Возможно, они упали в яму и погибли, не сумев выбраться.

Находки изучат в лаборатории. Затем отправят в музей в Плимуте.

[Фиона Питт, куратор музея The Box]:

«У нас удивительные, превосходные экспонаты, представлено много почти полных останков животных. Это коллекция национального значения. И некоторые экспонаты очень важны даже на международном уровне».

Пещеру с окаменелыми останками нашли в районе строящейся деревни Шерфорд. На месте археологической площадки дома возводить не будут. Её сохранят для дальнейших исследований.

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