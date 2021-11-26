Почему туристы не спешат возвращаться в Таиланд

Одна из самых популярных туристических улиц Бангкока по-прежнему почти безлюдна. Конечно, здесь ездят такси, открыты рестораны..

Одна из самых популярных туристических улиц Бангкока по-прежнему почти безлюдна. Конечно, здесь ездят такси, открыты рестораны и кафе. Туристы тоже есть. Но это совсем не то количество, которое было до пандемии.

Уже почти месяц как Таиланд открыл свои двери для иностранных путешественников из 60 стран. До этого полтора года действовали строгие карантинные правила.

Теперь можно приезжать и отдыхать сразу – без двухнедельной изоляции. Но пока о наплыве туристов речи не идёт.

[Рафаэль Хокхард, турист из Германии]:

«В 11 вечера все закрываются. Больше нигде не посидишь. Не очень хорошо. Если бы все работали допоздна, было бы лучше».

В стране по-прежнему действуют некоторые ограничения. Например, алкоголь в ресторанах Бангкока продают только до девяти вечера.

[Читчай Сенвонг, работник ресторана]:

«Думаю, туристы пока сомневаются и не понимают, почему ограничили время на работу баров».

Но многих устраивает такое затишье.

[Маркус Кларер, турист из Германии]:

«Сейчас туристов здесь немного. Ночные клубы закрыты. Мне это не нравится. Но тут много других хороших вещей. Например, нет очередей, везде скидки, люди не толпятся».

Работники отрасли надеются, что это только начало, и до конца года отели заполнятся хотя бы на треть.

[Валлапа Трайсорат, глава Asset World Corporation]:

«Сейчас наша заполняемость превышает 20%. Это в два раза больше, чем в третьем квартале. Надеюсь, что в четвёртом квартале она достигнет 30%».

В этом году, как ожидается, Таиланд примет всего 200 тысяч иностранных туристов. А в 2022 – уже пять миллионов. Для сравнения, в 2019 году страну посетило около 40 миллионов гостей из-за рубежа.

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