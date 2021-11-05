Как стая Пикачу протестовала против угля

Польша и другие страны пообещали постепенно отказываться от использования энергии угля, а также прекратить строить угольные электростанции. Об этом они договорились на климатическом саммите COP26, который проходит в Глазго.

Великобритания, которая принимает саммит, намерена добиться одной из своих целей – оставить угольную энергию в прошлом. Она опирается на обязательства 20 стран, которые уже согласились прекратить государственное финансирование подобных проектов за рубежом.

Уголь называют самым загрязняющим ископаемым топливом. Его также объявили главной причиной глобального потепления. Ряд учёных считает, что климат на Земле меняется из-за деятельности человека, в частности, – роста концентрации парниковых газов в атмосфере.

Есть и другая точка зрения. Согласно ней климат на планете меняется циклично, и деятельность человека на это никак не влияет.

Для многих развивающихся стран уголь остаётся чуть ли не единственным сырьём для отапливания и приготовления пищи. Среди них Индия и Южная Африка.

Стороны, подписавшие соглашение на COP26, обязались избегать инвестиций в новые угольные электростанции и у себя, и за рубежом. Для богатых стран конечную цель отказа от угольного топлива установили на 2030 год, а для развивающихся – на 2040.

Впрочем, подписанный документ не имеет обязывающей силы. Некоторые страны уже сказали, что не смогут отказаться от угля без значительной финансовой помощи извне. Как ожидается, на обновление инфраструктуры понадобятся огромные инвестиции.

А вот так против использования угля протестуют в Японии. Рассказать о проблеме вышла стая Пикачу. Токио начал частично восполнять нехватку электроэнергии ископаемым топливом после аварии на АЭС «Фукусима». Жёлтые протестующие с этим не согласны.

[Аюми Фукакуса, активистка]:

«Мы требуем от правительства Японии прекратить финансирование новых угольных электростанций за рубежом и просим его запланировать отказ от угля не позднее чем на 2030 год».

Согласно исследованиям, на угольное топливо приходится почти 40% всей вырабатываемой в мире электроэнергии.