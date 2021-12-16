Вулкан Кумбре-Вьеха пока затих

Непривычно тихие кадры с канарского острова Пальма. Вулкан Кумбре-Вьеха пока угомонился. Сейсмической активности, которая сопровождала извержение,..

Непривычно тихие кадры с канарского острова Пальма. Вулкан Кумбре-Вьеха пока угомонился. Сейсмической активности, которая сопровождала извержение, нет уже несколько дней.

Она остановилась в понедельник вечером. С тех пор это самый длительный период без подземных толчков за последние три месяца.

Именно столько вулкан держит в страхе местных жителей. Для принадлежащего Испании острова это самое длительное извержение за 500 лет наблюдений. Лава выжгла 48 гектаров территории, уничтожив почти три тысячи домов и банановые плантации. Тысячи людей были вынуждены эвакуироваться.

Учёные говорят – радоваться пока рано, но надежда есть.

[Юменио Анкечеа, геолог]:

«Есть оптимизм, но нельзя говорить точно, пока не пройдёт пять, шесть, семь дней. <…> Например, в 1949 году извержение остановилось на несколько дней, а потом началось снова».

Ну а кому-то затихший вулкан, наоборот, нарушил все планы.

[Джейми Эрнандес, турист из Мексики]:

«Мы приехали специально посмотреть на извержение вулкана и немного разочарованы, потому что оно закончилось. Но мы пообщались с местными жителями и рады за них – они очень устали».

Извержение вулкана началось 19 сентября. Жертв не было.

Прямо перед тем как вулкан утих, треть населения острова Пальма обязали не выходить из помещений из-за опасного содержания диоксида серы в воздухе. Сейчас оно в норме.

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