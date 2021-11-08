Туристический поезд возит индийцев по местам подвигов бога Рамы
Индуистские легенды оживают на вокзале в Нью-Дели. Отсюда впервые отправляется поезд, который проследует новым железнодорожным маршрутом..
Дата загрузки: 2021-11-09
Индуистские легенды оживают на вокзале в Нью-Дели. Отсюда впервые отправляется поезд, который проследует новым железнодорожным маршрутом для туристов. Пассажиров провожает индуистское божество в окружении своих помощников.
Туристы побывают в тех же местах, где, согласно фольклору, совершал подвиги Рама.
[пассажир]:
«Я очень взволнован. Как только и я узнал об этой экскурсии, сразу захотел поехать».
Путешествие продлится 17 дней. Первая остановка – город Айодхья. Считается, что оттуда Рама правил Индией. Завершится экскурсия на острове Рамешварам. Потом поезд отвезёт пассажиров обратно в Нью-дели.
Индийцы часто изображают Раму в окружении его брата и жены. Также спутником Рамы может быть Хануман – обезьяноподобное божество.
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