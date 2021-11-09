Солнечный кофе производят итальянские изобретатели

Итальянцы, которые известны своей любовью к кофе, изобрели новый метод обжарки. Местная компания предлагает делать это..

Итальянцы, которые известны своей любовью к кофе, изобрели новый метод обжарки. Местная компания предлагает делать это экологичным способом – с помощью энергии солнца.

Компанию основали два инженера Антонио и Даниэль, а также их друг и поклонник кофе – Лука. На разработку системы отражателей ушло почти шесть лет.

[Антонио Дурбе, основатель компании PuroSole]:

«Мы заинтересовались гелиостатами, то есть устройствами для направления солнечной энергии в цель. Затем мы встретили нашего друга, который любит кофе, и он предложил нам использовать эту технологию для строительства солнечной установки для обжарки кофе».

Изобретатели говорят, что их установка полностью автономна и самодостаточна.

[Даниэль Томмей, основатель компании PuroSole]:

«Мы нагреваем кофе, а не ёмкость или воздух вокруг. То есть солнечные лучи попадают на кофейные зерна, нагревая их, а также воздух. Но, по сути, горячее всего сами зёрна».

Компания производит кофе под своим брендом и продаёт его онлайн.

[Джузеппе Лондо, клиент компании]:

«Их кофе очень ароматный. Я пью разные виды кофе, и этот – один из лучших благодаря вкусу и его усвояемости».

Компания также продаёт свои установки. В зависимости от размера, с помощью одной такой системы отражателей можно обжарить в день от 10 до 200 килограммов кофе.

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