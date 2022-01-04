Как из кофе делают кроссовки

Где потребляют больше всего кофе на душу населения? Как оказалось, в Финляндии. Не удивительно, что здесь..

Где потребляют больше всего кофе на душу населения? Как оказалось, в Финляндии. Не удивительно, что здесь придумали, как пустить в дело отходы кофеен. Теперь из жмыха делают обувь.

Компания Rens с главным офисом в Хельсинки создаёт водонепроницаемые кроссовки. В ход идут также крышки от пластиковых бутылок.

Сырья в стране предостаточно. Каждый год на свалках оказывается около шести миллионов тонн жмыха.

[Ессе Чан, сооснователь Rens]:

«Когда мы начали, то поняли, что в мире перерабатывают только 5% кофейных отходов. А это на самом деле биоотходы, они вырабатывают много метана».

Каждая пара кроссовок содержит примерно 300 граммов жмыха. Это 21 чашка американо.

Отходы перерабатывают и объединяют с пластиковой крошкой. Подошву делают из резины.

Впрочем, сами отходы поступают в компанию не из финских кофеен. Их везут из кофейных сетей Азии. И опять же, не в Хельсинки, а на фабрику компании во Вьетнаме. Там и делают обувь.

[Ессе Чан, сооснователь Rens]:

«И мы создали нечто под названием кофейная полиэфирная ткань. На самом деле, бОльшая часть верхней части обуви сделана из кофейной полиэфирной ткани».

Перед началом производства фирма запустила кампанию по сбору средств. За сутки удалось получить более 550 тысяч долларов.

Сейчас выпустили уже вторую линейку обуви. В ней из кофейных отходов и пластика сделаны даже шнурки.

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