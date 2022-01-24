Вид на ночной Толедо признали самым красивым в мире

Вид на ночной Толедо – самый красивый в мире. Так считают в Японском агентстве по туризму...

Вид на ночной Толедо – самый красивый в мире. Так считают в Японском агентстве по туризму. Толедо – испанский средневековый город с лабиринтами узких мощёных улочек и массой архитектурных памятников.

Вот такой захватывающий вид открывается со смотровой площадки. А ночью эта картина становится просто завораживающей. Недавно здесь изменилось городское освещение. Вместо обычных ламп теперь – светодиодные.

[житель Толедо]:

«Теперь это немного напоминает картину Эль Греко «Вид Толедо». Мне всегда нравился этот город – панорамный вид очень красивый. Когда смотришь на него издалека, чувствуешь покой».

Знаковые достопримечательности теперь украшены художественной подсветкой. Благодаря ей преобразились замки Толедский алькасар и Сан-Сервандо, а также – кафедральный собор Святой Марии и францисканский монастырь Сан-Хуан-де-лос-Рейес.

[житель Толедо]:

«Я так говорю не потому, что здесь живу, но это один из самых красивых видов в мире».

Первые исторические упоминания о Толедо относятся к 192 году до нашей эры. Город известен своими церквями и монастырями. Здесь также сохранились руины римского амфитеатра. Толедо внесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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