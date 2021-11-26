Лунное затмение проявило светящийся гриб

Фотограф Мэтью Николс из Вашингтона пришёл на побережье, чтобы сделать снимки последнего в этом году лунного затмения. Пока он настраивал оборудование, заметил зелёный свет, исходящий от земли.

С каждой минутой флуоресцентных зелёных пятен становилось всё больше. «Сначала я подумал, что кто-то оставил фонари, – сказал фотограф. «Потом при дальнейшем исследовании обнаружил, что это был биолюминесцентный гриб, растущий на коряге, которую выбросило на берег во время шторма!» – добавил он.

«Биолюминесценция – это когда живые организмы вырабатывают свет, то есть внутри их тела происходит химическая реакция, в результате которой вырабатывается энергия, проявляющаяся в виде света, который мы можем видеть», – пояснил Майкл Латц, морской биолог Института океанографии Скриппса.

Эксперты говорят, что этот вид гриба обычно растёт на мёртвой древесине в лесах во влажной среде. Но может расти и на побережьях.

Мэтью рассказал, что как только затмение закончилось, пятна стали уменьшаться, а затем исчезли во мраке ночи.

Облака помешали фотографу сделать хорошие снимки Луны, но флуоресцентные грибы потрясли фотографа больше, чем астрономическое явление.