Непогода на Шри-Ланке: шестеро погибших

Стихийное бедствие на Шри-Ланке. В результате сильных ливней с грозами здесь погибло уже шесть человек. Двоих..

Стихийное бедствие на Шри-Ланке. В результате сильных ливней с грозами здесь погибло уже шесть человек. Двоих из них убила молния.

Более четырёх тысяч человек в том или ином виде пострадали в результате начавшихся наводнений. Как сообщают власти, повреждено около 600 домов. 12 разрушено полностью.

По данным метеорологов, опасность ещё не миновала.

[Атула Карунанаяке, директор метеобюро]:

«Рядом с островом в Бенгальском заливе наблюдается волнение в нижних слоях атмосферы. Это превратится в область пониженного давления, которая, как мы ожидаем, будет постепенно двигаться на остров. Поэтому в большинстве районов небо будет очень пасмурным».

Предупреждение об опасности схода оползней выпустили в шести из 25 регионов страны.

Пять лет назад похожее бедствие унесло жизни около ста шриланкийцев. Столько же до сих пор числятся пропавшими без вести. Тогда наводнения и оползни разрушили 530 жилых домов.

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