США начали впускать вакцинированных иностранных путешественников
Слёзы текут, камеры щёлкают, а работники авиакомпаний аплодируют. Так в международном аэропорту Нью-Йорка воссоединяются родные и..
Дата загрузки: 2021-11-10
[Джилл Чамберс, пассажирка]:
«Столько эмоций для миллионов семей по всему миру. Это лучшее, что со мной случалось. Большое спасибо всем».
Братья и сёстры, родители и дети обнимаются и плачут. А новоиспечённые бабушки впервые встречают внуков. Соединённые Штаты открыли свои границы для вакцинированных международных путешественников. До этого более 20 месяцев действовали ограничения, которые запрещали въезд из большинства стран.
[Бханва Пател, пассажирка]:
«Посмотрите на него. Нет слов. Как описать это чувство? Это такое счастье».
Бханва Пател прилетела из Великобритании в Нью-Йорк первым рейсом. Знакомится со своим годовалым внуком Каем.
[Бханва Пател, пассажирка]:
«Нет слов, просто нет слов».
Примерно два года ограничения не позволяли семьям собираться на свадьбы, похороны или торжества по случаю рождения детей.
[Кушал Пател, житель США]:
«Так удивительно видеть, как они обнимаются и держатся за руки».
Сын этой женщины говорит, что за 10 дней постарается восполнить время, которое они провели в разлуке.
[Кушал Пател, житель США]:
«Я знаю, сколько для неё значит обнять его и как было сложно этого не делать. Это было очень тяжело. Я так рад, что всё изменилось».
Ограничения на поездки ввели в начале 2020 года. Они действовали для граждан 33 стран, включая Китай, Индию и большую часть Европы. Также частично был ограничен въезд из Мексики и Канады.
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