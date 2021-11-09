США начали впускать вакцинированных иностранных путешественников

Слёзы текут, камеры щёлкают, а работники авиакомпаний аплодируют. Так в международном аэропорту Нью-Йорка воссоединяются родные и..

[Джилл Чамберс, пассажирка]:

«Столько эмоций для миллионов семей по всему миру. Это лучшее, что со мной случалось. Большое спасибо всем».

Слёзы текут, камеры щёлкают, а работники авиакомпаний аплодируют. Так в международном аэропорту Нью-Йорка воссоединяются родные и близкие.

Братья и сёстры, родители и дети обнимаются и плачут. А новоиспечённые бабушки впервые встречают внуков. Соединённые Штаты открыли свои границы для вакцинированных международных путешественников. До этого более 20 месяцев действовали ограничения, которые запрещали въезд из большинства стран.

[Бханва Пател, пассажирка]:

«Посмотрите на него. Нет слов. Как описать это чувство? Это такое счастье».

Бханва Пател прилетела из Великобритании в Нью-Йорк первым рейсом. Знакомится со своим годовалым внуком Каем.

[Бханва Пател, пассажирка]:

«Нет слов, просто нет слов».

Примерно два года ограничения не позволяли семьям собираться на свадьбы, похороны или торжества по случаю рождения детей.

[Кушал Пател, житель США]:

«Так удивительно видеть, как они обнимаются и держатся за руки».

Сын этой женщины говорит, что за 10 дней постарается восполнить время, которое они провели в разлуке.

[Кушал Пател, житель США]:

«Я знаю, сколько для неё значит обнять его и как было сложно этого не делать. Это было очень тяжело. Я так рад, что всё изменилось».

Ограничения на поездки ввели в начале 2020 года. Они действовали для граждан 33 стран, включая Китай, Индию и большую часть Европы. Также частично был ограничен въезд из Мексики и Канады.

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