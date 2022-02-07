«Конвой свободы» не планирует уезжать из столицы Канады

В столице Канады ввели режим чрезвычайного положения из-за протеста дальнобойщиков. Сюда со всей страны съехались водители грузовиков, которые возят товары через границу США. Они недовольны тем, что для них ввели обязательную вакцинацию.

Уже почти две недели они блокируют много улиц города и постоянно сигналят. Говорят, что их акция бессрочная. Назвали её «Конвой свободы». Теперь его требования более политические. Многие выступают против правительства Джастина Трюдо.

Сам премьер назвал протестующих «маргинальным меньшинством», однако исключил вероятность того, что для их разгона задействуют армию. В настоящее время Трюдо с семьёй в изоляции, поскольку у него выявили COVID. Но где именно они находятся, неизвестно. Свою квартиру в центре Оттавы они покинули из соображений безопасности.

Впрочем, протесты проходят мирно. Участники организовали развлечения для детей и взрослых, а также раздают еду и напитки. 5 февраля в Оттаве протестовало около 5000 человек.

[протестующий]:

«Я здесь, чтобы заявить, что невакцинированных граждан уже два года подвергают травле. Это противоречит свободе слова в Канаде. Нельзя этого делать, поскольку некоторые люди слушают эти оскорбления в адрес невакцинированных и повторяют это в социальных сетях».

Полиция в Оттаве обещает штрафовать каждого, кто будет оказывать протестующим хоть какую-то материальную помощь, например, снабжать их бензином. Однако дальнобойщики говорят, что уезжать не планируют, и что ограничения как-то постараются обойти.

При этом платформа по сбору средств GoFundMe под давлением канадского правительства заблокировала страницу, на которой собирали деньги в поддержку протестующих. Было собрано 10 миллионов долларов. Изначально платформа хотела отдать их на благотворительность, но позже пообещала вернуть все средства отправителям.

Протесты проходят и в других городах, включая Торонто, Квебек и Виннипег.

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