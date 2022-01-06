Поклонники лучшего теннисиста мира собрались у отеля в австралийском Мельбурне, где их кумир остаётся в изоляции...

Первую ракетку мира Новака Джоковича не впустили в Австралию без прививки

[Мандра Миличич, поклонница Новака Джоковича]:

«Мы приехали его поддержать. Это просто несправедливо, это дискриминация в отношении него».

Поклонники лучшего теннисиста мира собрались у отеля в австралийском Мельбурне, где их кумир остаётся в изоляции. Сербу Новаку Джоковичу аннулировали визу, поскольку он приехал на турнир Australian Open без прививки от коронавируса. С собой у него была справка от врача, что он освобождён от вакцинации.

Информация о причине отмены визы пока противоречивая. Так, таможня Австралии сообщила, что виза, которую открыл спортсмен, не допускает освобождения от прививки.

А премьер страны сказал, что медотвод от прививки Джокович получил безосновательно.

[Скотт Моррисон, премьер-министр Австралии]:

«Правила есть правила. Исключений не допускается. Виза подразумевает две дозы вакцины или медицинское освобождение. Мне сказали, что такого освобождения нет, в результате на него распространяются такие же правила, как и на всех остальных».

Теннисист уже обратился в суд. Решение должны вынести в понедельник. До этого времени серб будет оставаться в отеле.

Президент Сербии Александр Вучич сказал, что его страна полностью поддерживает Джоковича и делает всё возможное, чтобы преследования лучшего теннисиста мира немедленно прекратились.

Юристы говорят, что, если спортсмен суд проиграет, то ему могут запретить въезд в Австралию на срок до трёх лет.

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