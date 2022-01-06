Первую ракетку мира Новака Джоковича не впустили в Австралию без прививки

Поклонники лучшего теннисиста мира собрались у отеля в австралийском Мельбурне, где их кумир остаётся в изоляции...
Дата загрузки: 2022-01-06
[Мандра Миличич, поклонница Новака Джоковича]:
«Мы приехали его поддержать. Это просто несправедливо, это дискриминация в отношении него».
Информация о причине отмены визы пока противоречивая. Так, таможня Австралии сообщила, что виза, которую открыл спортсмен, не допускает освобождения от прививки.
А премьер страны сказал, что медотвод от прививки Джокович получил безосновательно.
[Скотт Моррисон, премьер-министр Австралии]:
«Правила есть правила. Исключений не допускается. Виза подразумевает две дозы вакцины или медицинское освобождение. Мне сказали, что такого освобождения нет, в результате на него распространяются такие же правила, как и на всех остальных».
Теннисист уже обратился в суд. Решение должны вынести в понедельник. До этого времени серб будет оставаться в отеле.
Президент Сербии Александр Вучич сказал, что его страна полностью поддерживает Джоковича и делает всё возможное, чтобы преследования лучшего теннисиста мира немедленно прекратились.
Юристы говорят, что, если спортсмен суд проиграет, то ему могут запретить въезд в Австралию на срок до трёх лет.
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