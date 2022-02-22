Детёныша редкого тюленя-монаха спасли и вернули дикую природу Греции

Четырёхмесячная Эви после долгого лечения возвращается в Эгейское море. Здесь на необитаемом греческом острове Ярос она..

Четырёхмесячная Эви после долгого лечения возвращается в Эгейское море. Здесь на необитаемом греческом острове Ярос она присоединится к собратьям – редким тюленям-монахам.

Эви нашли на пляже, когда ей была неделя от роду. Её выбросило на берег во время шторма, оторвав от матери. Такое случается часто.

[Димитрис Циакалос, эколог]:

«У неё было сильное обезвоживание. Это характерно для детёнышей, оторванных от матерей в таком раннем возрасте. Первые недели были для неё критическими, поскольку заменить материнское молоко нечем».

О маленьком тюлене заботились днём и ночью в центре реабилитации. Постепенно с жидкой кашицы Эви перешла на рыбный фарш. Потом стала есть филе, а после – живую рыбу, которую запускали в бассейн. Теперь она может выжить самостоятельно.

[Димитрис Циакалос, эколог]:

«Надеемся, она воссоединится с другими тюленями, потому что там ей самое место. Нам очень грустно с ней прощаться, поскольку мы были с ней четыре месяца, кормили её четыре раза в день, в том числе и ночью».

На греческих островах обитает 300-400 тюленей-монахов. Это примерно половина всей мировой популяции. Эти ластоногие оказались под угрозой из-за своей доверчивости. Первыми их начали чрезмерно истреблять ещё древние римляне. В наши дни тюленям угрожают незаконный промысел, загрязнение океана и разрушение среды обитания на побережьях. Кроме того, детёныши и молодняк часто запутываются в рыболовных сетях.

В Греции за 30 лет спасли 31 тюленя. В их числе – выброшенные на берег детёныши, а также – больные или раненые животные. Больше половины ластоногих выпустили обратно в дикую природу.

Короткая ссылка на эту страницу: