Делать третью прививку от COVID призывают южнокорейцев

Правительство Южной Кореи призывает людей к повторной вакцинации. То есть делать третью прививку от COVID-19. В..

Правительство Южной Кореи призывает людей к повторной вакцинации. То есть делать третью прививку от COVID-19.

В больницы поступает больше тяжело больных, особенно пожилых. Их число уже установило антирекорд. При этом серьёзые случаи фиксируют и среди вакцинированных.

Впрочем, в Министерстве здравоохранения говорят, что свободных мест пока достаточно.

[Сон Ён Нэ, сотрудник Министерства здравоохранения]:

«Сейчас число критически больных пациентов перевалило за 400. Из 1121 места в реанимациях занято 480. То есть большой проблемы в реагировании на тяжёлые случаи нет».

Среди тяжёлых пациентов более 80% – люди старше 60 лет.

[Сон Ён Нэ, сотрудник Министерства здравоохранения]:

«Мы считаем, что с этого момента нужно следить за тем, как быстро растёт число больных в критическом состоянии. Также важно число заражений, особенно среди невакцинированного населения».

Стоит отметить, что в Южной Корее с её 50-миллионным населением, ситуация с коронавирусом по-прежнему лучше, чем во многих других развитых странах мира. С начала пандемии здесь выявили более 380 тысяч заражений и зафиксировали около 3000 смертей от COVID.

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