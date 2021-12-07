Рождественский вертеп на воде украсил Венецианскую лагуну

Городу на воде полагается необычный рождественский вертеп. Именно так решил венецианец Франческо Орацио и установил раскрашенные..

Городу на воде полагается необычный рождественский вертеп. Именно так решил венецианец Франческо Орацио и установил раскрашенные фигуры прямо в лагуне.

Вот люлька с младенцем Иисусом, а рядом – Иосиф и Мария. К ним уже идут волхвы с дарами и паломники. Неподалёку – пастухи и другие персонажи рождественской сценки.

Несколько часов в день все фигуры стоят прямо над кромкой воды, а под ними – отражения в полный рост. В это время плавучий вертеп особенно красивый и торжественный.

Франческо – местный торговец со способностями к рисованию. Он уже не первый год украшает лагуну к Рождеству. При этом вертеп не мешает навигации.

Фигуры находятся рядом с красочным островом Бурано. Он известен разноцветными яркими фасадами каменных домов и производством кружев. Там также есть необычная церковь с 52-метровой квадратной колокольней, которая наклонилась при строительстве из-за проседания грунта. А в рождественский сезон туристов привлекает и плавучий вертеп.

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