От Будапешта до Вашингтона: как выглядят рождественские ёлки

Эта рождественская ёлка зажгла огни возле американского Капитолия. А вот так украсили Белый дом. Праздничные декорации..

Эта рождественская ёлка зажгла огни возле американского Капитолия. А вот так украсили Белый дом. Праздничные декорации стали точкой отсчёта до Рождества. Католики отмечают его 25 декабря.

По-традиции резиденцию президента США оформляет первая леди. Джилл Байден объяснила, что посвятила декорации врачам и работникам других ключевых служб.

[Джилл Байден, первая леди США]:

«В каждом зале мы рассказываем историю подарков от души. В Восточном крыле мы видим падающие звёзды. Они олицетворяют работников на передовой, которые принесли свет в нашу жизнь в самые мрачные дни этой пандемии».

А вот ещё один знаменитый адрес – Даунинг-стрит 10. Здесь живёт премьер-министр Великобритании. В этом году ёлку зажигал Борис Джонсон. Правда, его кнопка сработала не с первого раза.

Сотни людей собрались на главной площади города Назарет в Израиле. Для христиан это третий самый священный город после Иерусалима и Вифлеема. Считается, что здесь прошли детство и юность Иисуса. Здесь же ангел сообщил Марии, что она родит сына Бога.

А это Будапешт. В столице Венгрии ель поставили в аквариуме. Два дайвера-санты устроили настоящее шоу не только для посетителей, но и для плавающих вокруг экзотических рыбок и акул.

[Иштван Дереш, дайвер]:

«Каждый год Санта-Клаус ныряет. Но это не простое погружение. Для нас это тоже особенный день. Ведь мы не каждый раз так наряжаемся, а ель становится частью их среды обитания».

А это столица Тайваня. Здесь рядом с ёлкой появился огромный надувной Санта-Клаус. Как говорят его создатели, сумка Санты наполнена счастьем и покоем. Как раз тем, чего многим сегодня так не хватает.

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