В Нидерландах снова могут ввести локдаун

16 тысяч новых заражённых коронавирусом за сутки. Для Нидерландов это антирекорд с начала пандемии. Палаты интенсивной..

16 тысяч новых заражённых коронавирусом за сутки. Для Нидерландов это антирекорд с начала пандемии. Палаты интенсивной терапии в больницах заполняются очень быстро. Медики уже призвали правительство ввести частичный локдаун, чтобы сдержать новую волну.

Между тем, в мобильные центры тестирования приезжает всё больше людей.

[Аника Ганс, работница пункта тестирования]:

«Последние две недели был всплеск тестирования. Сначала рост был небольшим. Мы добавили ещё один пункт. А потом каждый день людей становилось всё больше. Теперь с самого утра очереди. Многие приезжают без записи, потому что им очень нужен тест».

При этом люди говорят, что сюда приезжают не только те, кто отказывается от прививки от COVID. Стоит отметить, что в Нидерландах полностью вакцинацинировалось около 85% населения.

[Ричард Хавенаар, водитель]:

«Это не связано с тем, что люди не вакцинируются. Я, например, сделал прививку, а потом заболел и чуть не умер. Она тоже. Многие, кто сделал прививку, потом заболели. Не думаю, что здесь только невакцинированные».

В целом голландцы не хотят новых ограничительных мер.

[Михаэль Герхиере, водитель]:

«Я уже устал работать дома за ноутбуком. Не хочется ещё одного локдауна». [Даан Краетзер, водитель]:

«Чувствую, что всё ухудшается очень быстро».

Пока правительство обдумывает дальнейшие действия. Если частичный локдаун вернут, то это станет первым подобным случаем для Западной Европы с лета.

В случае закрытия в стране прекратят работу кинотеатры и театры. Введут запрет на массовые собрания, а кафе и рестораны должны будут закрываться раньше.

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