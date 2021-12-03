Второй за несколько месяцев канцлер Австрии готов покинуть свой пост

[Себастьян Курц, бывший канцлер Австрии]:

«Находишься под постоянным наблюдением, тебя критикуют каждый день, и буквально возникает такое чувство, что за тобой охотятся».

Бывший канцлер Австрии Себастьян Курц полностью покидает политику и уходит с поста председателя правящей Народной партии.

Причиной он назвал рождение своего первенца – сына Константина. Он появился на свет в ноябре.

[Себастьян Курц, бывший канцлер Австрии]:

«В последние дни произошло много хороших событий, например, у меня родился ребёнок. Я осознал, сколько прекрасных вещей есть за пределами политики».

В октябре Курц также ушёл с поста канцлера на фоне коррупционного скандала. Его и его соратников заподозрили в подкупе газет для публикации определённых социологических опросов, а также во взяточничестве и превышении должностных полномочий.

Курц все обвинения отрицает. Он сказал, что ушёл, чтобы не создавать хаоса в политике. При этом отметил, что снятие с него неприкосновенности поможет быстрее завершить расследование.

На место Курца назначили министра иностранных дел Александра Шалленберга. Однако и он уже заявил, что готов покинуть место канцлера. По его словам, после ухода Курца из партии должны выбрать нового председателя. И именно он должен возглавить правительство.

Ожидается, что новым главой Народной партии изберут министра внутренних дел Карла Нехаммера. Впрочем, многие австрийцы не видят его в качестве лидера страны.

[Бенджамин, прохожий в Вене]:

«На мой взгляд, министра Нехаммера вряд ли можно назвать независимой личностью, которую я хотел бы видеть лидером страны. Вспомните мигрантов или теракты. Посмотрим, как будет, но я бы его не выбрал». [Роберт, прохожий в Вене]:

«Нехаммер мог бы быть хорошим министром внутренних дел, но я совершенно не могу представить его в качестве канцлера. Ему придётся представлять всю Австрию, как делал Курц. Нет, я вообще не могу его представить».

Если всё же изберут Нехаммера, то нынешний канцлер Шалленберг вернётся на должность главы МИДа.

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