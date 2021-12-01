Две недели на карантине для прибывающих из стран, где распространяется новый штамм «омикрон». Такое правило в..

В России вводят карантин для прибывающих из стран, где выявлен «омикрон»

Две недели на карантине для прибывающих из стран, где распространяется новый штамм «омикрон». Такое правило в России ввёл Роспотребнадзор. В список входят ЮАР и соседние африканские государства, а также Великобритания, Израиль, Китай и некоторые другие страны.

[Анна Попова, глава Роспотребнадзора]:

«Большинство перечисленных стран – с которыми мы не возобновили регулярное сообщение, и имеющие высокие риски инфицирования там человека новым коронавирусом. И граждане находились там по личным нуждам вопреки нашим призывам пока не посещать высоко рисковые регионы мира. Мы вынуждены требовать соблюдения 14-дневного карантина по возвращении».

Также в аэропортах проводят тестирование всех прибывающих из стран, где уже выявлен новый вариант коронавируса.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова также сообщила, что специалисты разработали новую систему диагностики для выявления штамма «омикрон». По её словам, в России заражённые им пока не обнаружены. Однако некоторые карантинные меры ужесточаются. Это коснулось и ПЦР-тестов.

[Анна Попова, глава Роспотребнадзора]:

«С учётом особенностей нового штамма «омикрон», его повышенной заразности и потенциальной способности вызывать гораздо более быстрый ответ организма нами принято решение ограничить срок действия ПЦР-теста не 72 часами, а 48-ю».

Штамм «омикрон» впервые выявили в ноябре в Ботсване и ЮАР. Позже заражённых обнаружили в Израиле, Великобритании, Нидерландах, Бельгии, Германии, Чехии, Гонконге и других странах.

Сейчас специалисты изучают, могут ли существующие вакцины защитить от нового варианта вируса.

В России общее число выявленных случаев COVID-19 приближается к десяти миллионам. Умерло от болезни и её последствий более 275 тысяч пациентов.

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