ООН призвала ввести дополнительные санкции в отношении Мьянмы

Правящая в Мьянме военная хунта в течение года после захвата власти убивала своих граждан и применяла..

Правящая в Мьянме военная хунта в течение года после захвата власти убивала своих граждан и применяла к ним пытки. Об этом заявил представитель ООН. Он призвал ужесточить санкции в отношении мьянманских военных.

Том Эндрюс – бывший американский конгрессмен – говорит, что в последние месяцы получил больше сообщений о массовых убийствах, нападениях на больницы, а также обстрелах деревень.

[Том Эндрюс, эксперт ООН по Мьянме]:

«Военная хунта существует в виде криминальной группировки, захватывая имущество и присваивая средства, которые по праву принадлежат жителям Мьянмы. Затем она использует эти ресурсы, чтобы покупать вооружение для систематических атак на людей. Это нужно остановить».

Год назад военные отстранили от власти демократически избранное правительство, которое де-факто возглавляла нобелевский лауреат Аун Сан Су Чжи. Последняя сейчас находится под домашним арестом.

[Том Эндрюс, эксперт ООН по Мьянме]:

«Военные совершают преступления против человечности и военные преступления в отношении жителей Мьянмы».

Спустя год после захвата власти США, Великобритания и Канада ввели в отношении военных новые санкции.

При этом Эндрюс призвал Совет Безопасности ООН наложить на Мьянму масштабное оружейное эмбарго.

Как предполагается, за год протестов против переворота погибло не менее полутора тысяч человек. Ещё тысячи, возможно, были убиты в вооружённом конфликте.

За этот период, по данным ООН, также почти 12 тысяч человек были незаконно арестованы, и около девяти тысяч из них до сих пор в заключении.

Военные эти данные пока никак не прокомментировали. Однако в прошлом они отрицали любые оценки, которые давали правозащитники.

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