Ради экологии: спортсмен без конечностей переплывёт Титикаку

Так в Боливии приветствуют троих французов. И не простых, а – спортсменов. Впереди у них сложная..

Так в Боливии приветствуют троих французов. И не простых, а – спортсменов. Впереди у них сложная миссия – переплыть Титикаку, самое высокогорное судоходное озеро в мире. Ни много ни мало, 122 километра.

У Тео нет конечностей. Но трудностей не боится, потому что спортсмен-паралимпиец.

[Тео Курин, пловец-паралимпиец]:

«В такое приключение никто раньше не отправлялся. Мы очень этим гордимся. Боливийцы приняли нас очень тепло. Думаю, то же самое будет и в Перу».

Плыть будут только втроём, но – по очереди. Задача усложняется тем, что к плывущему привяжут плот. Пока один плывёт, двое других отдыхают на плоту. Там же – еда и тёплая одежда.

Малия тоже входит в Олимпийскую сборную Франции.

[Малия Метелла, олимпийская пловчиха]:

«На высоте 3800 метров сложно плыть и без плота, а с 500-килограммовым плотом – ещё сложнее. Но это особенный плот – нагрузку на талии почти не чувствуешь. Те, кто его проектировал, проделали отличную работу».

Всё это придумал третий участник команды – Матье. И всё – ради экологии. Хочет привлечь внимание боливийцев и всего мира к тому, что озеро Титикака загрязнять нельзя.

[Матье Витвуа, пловец-экоактивист]:

«Мы спроектировали плот из вторсырья. Нам было важно войти в историю при минимальном вреде для природы. Поплавки плота были сделаны из лодки для Олимпиады 1996 года. Полотно взяли у театра во Франции».

Весь заплыв должен занять от восьми до десяти дней.

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