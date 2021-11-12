На климатической конференции продвигаются к компромиссу
Климатическая конференция в Глазго подходит к концу. Однако смогут ли страны договориться о глобальном налоге на..
Дата загрузки: 2021-11-12
Однако защитники теории парниковых газов настаивают, что средства от налога можно будет направить в бедные страны, чтобы помочь им перейти на экологичные источники энергии.
В целом на саммите ещё раз подтвердили, что необходимо отказываться от ископаемого топлива – в частности, угля. Также итоговый документ подтверждает, что мир ещё очень далёк от выполнения обязательств Парижского климатического соглашения 2015 года.
[Франс Тиммерманс, еврокомиссар по климату]:
«Если этот саммит будет успешным – а ещё предстоит много работы – но если он увенчается успехом, то мы перейдём от стадии долгосрочных обещаний к реальным действиям».
Политики ещё в 2015 году заявили, что мир обязан сократить выбросы СО2, чтобы средняя температура на планете не повысилась больше чем на два градуса по сравнению с доиндустриальным уровнем.
При этом не все учёные уверены, что климат меняется из-за парниковых газов. Есть мнение, что это естественный и цикличный процесс, который происходит постоянно.
Тем временем, стало известно место проведения следующего климатического саммита, который намечен на 2022 год. Он состоится в Египте – а точнее, на курорте Шарм-эль-Шейх на берегу Красного моря. Темой следующей встречи станет «климатическое финансирование и адаптация».
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