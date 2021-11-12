На климатической конференции продвигаются к компромиссу

Климатическая конференция в Глазго подходит к концу. Однако смогут ли страны договориться о глобальном налоге на..

Климатическая конференция в Глазго подходит к концу. Однако смогут ли страны договориться о глобальном налоге на выбросы, пока остаётся вопросом. Для многих, включая некоторые государства ЕС, это старый камень преткновения. Они говорят, что подобный налог приведёт к потере тысяч рабочих мест и многомиллиардным убыткам.

Однако защитники теории парниковых газов настаивают, что средства от налога можно будет направить в бедные страны, чтобы помочь им перейти на экологичные источники энергии.

В целом на саммите ещё раз подтвердили, что необходимо отказываться от ископаемого топлива – в частности, угля. Также итоговый документ подтверждает, что мир ещё очень далёк от выполнения обязательств Парижского климатического соглашения 2015 года.

[Франс Тиммерманс, еврокомиссар по климату]:

«Если этот саммит будет успешным – а ещё предстоит много работы – но если он увенчается успехом, то мы перейдём от стадии долгосрочных обещаний к реальным действиям».

Политики ещё в 2015 году заявили, что мир обязан сократить выбросы СО2, чтобы средняя температура на планете не повысилась больше чем на два градуса по сравнению с доиндустриальным уровнем.

При этом не все учёные уверены, что климат меняется из-за парниковых газов. Есть мнение, что это естественный и цикличный процесс, который происходит постоянно.

Тем временем, стало известно место проведения следующего климатического саммита, который намечен на 2022 год. Он состоится в Египте – а точнее, на курорте Шарм-эль-Шейх на берегу Красного моря. Темой следующей встречи станет «климатическое финансирование и адаптация».

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