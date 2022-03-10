Добро пожаловать в деревню, где дорожки вымощены ракушками

В этой конголезской деревне улицы вымощены не золотом, а раковинами моллюсков. Деревня находится в мангровом морском..

В этой конголезской деревне улицы вымощены не золотом, а раковинами моллюсков.

Деревня находится в мангровом морском парке в ДР Конго, где река Конго впадает в Атлантический океан.

Это охраняемый заповедник. Но местные жители имеют специальное разрешение на ловлю рыбы.

Впрочем, возникает противоречие между их образом жизни и усилиями по защите мангровых зарослей.

В лабиринте водных путей, окружающих деревню, Стефан ныряет за моллюсками. Говорит, работа опасная.

[Стефан Нзузи Ндека, ныряльщик]:«Ловя моллюсков, многие погибли. Иногда люди сталкиваются с крокодилами в воде, но чаще это происходит из-за заклинания или проклятия. Когда произносишь проклятие, люди уходят к реке и не возвращаются. Иногда такое случается».

Но риски окупаются. Нзузи наполняет своё каноэ креветками, рыбой и моллюсками. Теперь он может прокормить семью. Остаётся и на продажу. Зарабатывает в среднем от 40 до 100 долларов в месяц.

Моллюсков так много, что после приготовления пищи раковинами выкладывают дорожки. Они белеют на солнце и звенят под ногами.

Но жителям здесь также приходится приспосабливаться к ограничениям, направленным на защиту экосистемы мангровых зарослей.

Так, им запрещено жечь мангровые деревья, есть черепах и ламантинов.

[Стефан Нзузи Ндека, ныряльщик]:«У ламантинов хорошее мясо, но в наши дни со всеми этими ограничениями мы больше не можем его есть. Съешь – попадёшь в тюрьму».

Мангровые заросли – естественный щит от штормов, цунами и эрозии.

Но, согласно Программе ООН по окружающей среде, они исчезают в три-пять раз быстрее, чем другие леса.

Жители деревни надеются, что программа поможет привлечь туристов, которые смогут посмотреть не только на мангры, но и на мощёные раковинами улицы.

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