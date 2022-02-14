Деревня-призрак обнажилась на дне почти пересохшего водохранилища на испанско-португальской границе. Всему виной засуха. Теперь серые руины..

Засуха в Испании обнажила деревню, которая была под водой

[Мария дель Кармен Янес, мэр Консельо-де-Лобиос]:

«Люди должны понимать, что посещают район, который большую часть времени был под водой. Он был под водой с 1992 года. Здания сильно разрушены».

Деревня-призрак обнажилась на дне почти пересохшего водохранилища на испанско-португальской границе. Всему виной засуха. Теперь серые руины исследуют туристы.

Сейчас водохранилище заполнено только на 15%. Вот привычный пейзаж, который был до засухи. Теперь же опоры моста видны полностью.

Деревню Асередо затопили в 1992 году, чтобы создать водохранилище Альто-Линдосо.

[Максимино Перес Ромеро, житель Испании]:

«Как в кино. Грустно. Именно так бывает, когда начинается засуха и климат меняется». [Хосе Альварес, житель Испании]:

«Ужасно. Но ничего не поделаешь. Это жизнь. Кто-то умирает, а кто-то живёт».

Посетители гуляют по серым улочкам деревни, рассматривая частично разрушенные крыши, обломки дверей и даже ржавую трубу, из которой по-прежнему течёт вода.

Местные власти считают, что водохранилище опустело не только из-за засухи, но также из-за чрезмерного расхода воды португальской ГЭС.

Впрочем, в начале месяца правительство Португалии распорядилось почти полностью прекратить использование воды из шести водохранилищ, включая Альто-Линдосо. Не только для производства электричества, но также ирригации.

Как показывают исследования, водохранилища Испании в целом заполнены на 44%. В предыдущее десятилетие заполняемость превышала 60%.

Метеорологи говорят, что в ближайшее время засуха может усилиться.

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