Стадо из 2022 овец прошлось по Елисейским полям в Париже

Стадо из 2022 овец идёт по знаменитым Елисейским полям в Париже. Его гонят пастухи, а им..

Стадо из 2022 овец идёт по знаменитым Елисейским полям в Париже. Его гонят пастухи, а им помогают 350 артистов. Один из них одет как король Генрих IV. Он был родом из исторической области Беарн на юге Франции. Оттуда же прибыли и участники парада.

Праздник посвящён традиционному перегону скота, который ежегодно проходит в Пиренейском регионе.

[Люк Мартин, фермер]:

«Мы покажем сельскую жизнь парижанам. Они больше узнают о скотоводстве в горах. Экономика страны зависит от него, и это не маленькое дело. Нас здесь 500 человек. Мы порадуем парижан нашим парадом. А они узнают, как живут люди в 800 километрах отсюда».

Вместе с овцами сюда пригнали ослов и коров. Сельский парад сопровождается традиционными танцами и музыкой.

[Жак Педонтаа, мэр Лааса]:

«Надеюсь, это принесёт немного радости парижанам и жителям региона Иль-де-Франс, а также всем, кто сюда приехал. Люди откроют для себя что-то новое в жизни, она сейчас очень непростая».

Этот парад также посвящён завершению Международной сельскохозяйственной выставки в Париже.

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