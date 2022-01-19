86% рек Англии загрязнены химикатами

То, что река Тейм на северо-западе Англии загрязнена, видно невооружённым глазом. На берегах лежат пластиковые бутылки,..

То, что река Тейм на северо-западе Англии загрязнена, видно невооружённым глазом. На берегах лежат пластиковые бутылки, обрывки упаковки и другой мусор. Но не это делает её одной из самых грязных в стране. Всё дело в микроскопических загрязнителях, которые не увидеть без приближения.

Как показало правительственное исследование, почти все реки Англии содержат коктейль из сточных вод, навозной жижи и пластика.

Согласно докладу, только 14% из них отвечают экологическим стандартам, но ни одна не считается абсолютно чистой по причине химического загрязнения.

Исследование не охватило Шотландию, Уэльс и Северную Ирландию.

[Филипп Данн, член парламента Великобритании]:

«Если честно, последние 60 лет, поскольку наши сточная и дренажная системы находятся под землёй, их не видно, мы не инвестировали в очистку воды, чтобы исправить то, что происходит на поверхности».

На этом изображении видно, как загрязнена вода. Образцы взяли из реки Тейм в районе Манчестера. Эксперты говорят, что в пробах найден такой коктейль из химикатов, который наблюдается только в сточных водах.

[Джейми Вудвард, эколог]:

«Очистные сооружения сбрасывают сточные воды в речные системы. В засушливых погодных условиях при слабом течении микропластик будет скапливаться на дне реки».

В отчёте есть более 80 рекомендаций. Так, предлагается лучше финансировать Агентства по охране окружающей среды Великобритании, а также лучше контролировать водоснабжающие компании. Также предлагается строже наказывать тех, кто нарушает законы.

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