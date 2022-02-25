Британцы учатся водить фуры в гарнитурах виртуальной реальности

Учиться водить большегрузный автомобиль с прицепом, не выходя из дома или офиса. Такую услугу теперь предлагают..

Учиться водить большегрузный автомобиль с прицепом, не выходя из дома или офиса. Такую услугу теперь предлагают в Великобритании. Заниматься можно с помощью смартфона, ноутбука или гарнитуры виртуальной реальности.

Мэтт Грин смотрит видеозапись, на которой опытный водитель объясняет, как выполнять манёвры и другие задачи.

[Мэтт Грин, ученик автошколы]:«Можно эффективно учиться ехать задним ходом, а также – проводить сцепку и расцепку тягача и прицепа. Это очень хорошая подготовка к экзамену».

Будущие водители учатся в автошколе, а видеозанятия дополняют обычные уроки.

[Бен Маколи, сотрудник компании Virti]:«Виртуальная реальность даёт то, чего нет при личном обучении. Технология позволяет получать объективные данные. Например, отслеживает взгляд водителя, проверяет, правильно ли он смотрит в зеркала, видит ли опасность на дороге».

«Брексит» и пандемия привели к нехватке водителей большегрузных машин в Великобритании. Страна уже столкнулась с перебоями в поставке товаров. Но теперь желающих выучиться на водителя становится всё больше. Автошколам трудно справляться, а виртуальные занятия в какой-то степени облегчают задачу.

[Шарлотта Риган, сотрудница компании Easy as HGV]:«Нехватка мест в автошколах означает, что людям надо дольше ждать возможности учиться, сама учёба тоже будет проходить немного медленнее. А виртуальные уроки открывают людям хорошие возможности».

Сейчас в Великобритании средний возраст водителей фур – 51 год. Считается, что это много. Виртуальное обучение может привлечь в отрасль больше молодёжи.

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