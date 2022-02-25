Британцы учатся водить фуры в гарнитурах виртуальной реальности

Учиться водить большегрузный автомобиль с прицепом, не выходя из дома или офиса. Такую услугу теперь предлагают..
Дата загрузки: 2022-02-25
Мэтт Грин смотрит видеозапись, на которой опытный водитель объясняет, как выполнять манёвры и другие задачи.[Мэтт Грин, ученик автошколы]:
«Можно эффективно учиться ехать задним ходом, а также – проводить сцепку и расцепку тягача и прицепа. Это очень хорошая подготовка к экзамену».
Будущие водители учатся в автошколе, а видеозанятия дополняют обычные уроки.[Бен Маколи, сотрудник компании Virti]:
«Виртуальная реальность даёт то, чего нет при личном обучении. Технология позволяет получать объективные данные. Например, отслеживает взгляд водителя, проверяет, правильно ли он смотрит в зеркала, видит ли опасность на дороге».
«Брексит» и пандемия привели к нехватке водителей большегрузных машин в Великобритании. Страна уже столкнулась с перебоями в поставке товаров. Но теперь желающих выучиться на водителя становится всё больше. Автошколам трудно справляться, а виртуальные занятия в какой-то степени облегчают задачу.[Шарлотта Риган, сотрудница компании Easy as HGV]:
«Нехватка мест в автошколах означает, что людям надо дольше ждать возможности учиться, сама учёба тоже будет проходить немного медленнее. А виртуальные уроки открывают людям хорошие возможности».
Сейчас в Великобритании средний возраст водителей фур – 51 год. Считается, что это много. Виртуальное обучение может привлечь в отрасль больше молодёжи.
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